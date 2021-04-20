تشيلسى يستعد للانسحاب من دورى السوبر الأوروبى بعد مانشستر سيتى

كتبت رباب فتحى

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن نادى مانشستر سيتي أعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي (ESL) كما يستعد تشيلسي أيضًا للقيام بذلك.

وتأتي المغادرة بعد يومين فقط من الإعلان عن مشاركتهما باعتبارهما اثنين من 6 أندية إنجليزية في المنافسة الجديدة المثيرة للجدل.

وتعرض دورى السوبر الأوروبى لانتقادات واسعة منذ إعلانه يوم الأحد.

قال كابتن ليفربول جوردان هندرسون، على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الموقف الجماعي" لفريقه هو أنهم لا يريدون إقامة دورى السوبر، "نحن لا نحب ذلك ولا نريد أن يحدث. التزامنا تجاه نادي كرة القدم هذا وأنصاره مطلق وغير مشروط".

وأعلن نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد ، إد وودوارد، الذي شارك في مناقشات الدوري الممتاز، أنه سيتنحى عن منصبه في نهاية عام 2021.

وأكد مانشستر سيتي أنه "اتخذ إجراءات رسمية للانسحاب" من دورى السوبر الأوروبى في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه "مسرور" بقرار مانشيستر سيتي ورحب بهم "للعودة إلى أسرة كرة القدم الأوروبية".

وأضاف: "لقد أظهروا ذكاءً كبيرًا في الاستماع إلى العديد من الأصوات - وأبرزها جماهيرهم - التي أوضحت الفوائد الحيوية التي يتمتع بها النظام الحالي لكرة القدم الأوروبية بأكملها. ويسعدني العمل معهم من أجل مستقبل أفضل للعبة الأوروبية ".