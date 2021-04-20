اليوم السابع
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تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:00 ص
تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام الجلد العقدى
كتبت أسماء نصار

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كشفت تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم تحصين مليون و315 ألف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام بينهم مليون و9 آلاف و222 رأس أبقار، 270 ألفا و491 رأس أغنام، 35 ألفا و928 رأس ماعز حتى 16 أبريل 2021.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامه للخدمات البيطرية، إن الهيئة ومديريات الطب البيطرى بكل المحافظات قامت وبالتنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية والأوقاف للتحصين بكل القرى من خلال لجان ثابتة و متحركة ومتابعة من خلال غرف عمليات بكل محافظة.

ووفرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مسلتزمات الحملة القوميه من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه.

وناشد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات ومساعدة الاطباء البيطريين فى أداء واجبهم.


الزراعة

وزارة الزراعة

الخدمات البيطرية

الجلد العقدى

جدرى الأغنام

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