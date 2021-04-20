بعد قليل.. "مدبولى " و" الدبيبة" يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

كتبت هند مختار

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بعد قليل توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين.

وكان قد اقيمت عقب وصوله الى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.