انخفاض ملحوظ بالحرارة وفرص أمطار.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد

كتب محمود راغب



وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية: - يوم الثلاثاء 20 أبريل: كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 إلى الأحد 25 أبريل 2021 اعتبارا من يوم الثلاثاء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 : 12 درجة، ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 22 : 26، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى بين 29 : 32، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 42 ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 15 : 17 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 26.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

- يوم الأربعاء 21 أبريل: فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء

- يوم الخميس 22 أبريل :

فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد .



- يوم الجمعة 23 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء



- يوم السبت 24 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء



- يوم الأحد 25 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء.