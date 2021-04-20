انخفاض كبير بحرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 : 12 درجة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 22 : 26 ، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى بين 29 : 32 ، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 42 .

وعن الأجواء ليلا ، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 15 : 17 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 26.

و يشهد اليوم الثلاثاء ، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد .

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.