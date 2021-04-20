انخفاض جديد بحرارة الجو غدا وطقس مائل للحرارة على القاهرة والعظمى 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا جديدا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.