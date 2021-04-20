اليوم السابع داخل مطبخ السجون.. تعرف على وجبات إفطار وسحور السجناء

كتب محمود عبد الراضى

أواني ضخمة، يقف خلفها عدد من النزلاء الذين يرتدون الملابس الزرقاء، يجهزون الوجبات الغذائية لزملائهم من السجناء، هكذا يبدو المشهد داخل مطبخ سجون برج العرب بالإسكندرية، الذي تفقده عدد من الحقوقيين والإعلاميين.

وقال نزيل، نحرص على إعداد وجبات الإفطار والسحور للسجناء قبلها بوقت كافي، وتحتوي الوجبات على كافة العناصر الغذائية الأساسية، ويتم إعداد الوجبات بناءً على جدول به الكميات التي يتم تجهيزها لكل سجين، ويمكن للسجين الحصول على وجبات أخرى أيضًا من "الكانتين".

وشهدت سجون مصر مؤخرًا عملية تطوير، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.