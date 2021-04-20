"الوداع".. أقدم مسجد بالمنيا.. تحفة شامخة منذ عصر المماليك.. فيديو وصور

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل مسجد الوداع بمدينة المنيا، ويعد مسجد العمراوى أو مسجد الوداع هو أول مسجد جامع بني في مدينة المنيا ، ويطل على النيل ويسمي بالعمرواي نسبة إلي فاتح مصر عمرو بن العاص الذي بني بها أول جامع في عاصمة مصر الإسلامية الفسطاط ، وقد توالت أعمال تجديد الجامع التي كان آخرها في العصر العثماني عام ( 1149_1150ﻫ).
ويقع المسجد في مدخل مدينة المنيا من ناحية الطريق الصحراوى الشرقى، ومدخل المنيا من الناحية الشرقية ، وتم بناء المسجد على الطراز الفاطمي و يتكون من مربع مكشوف تحيط به أربع أروقة أكبرها رواق القبلة، والتخطيط العام للمسجد مربع تقريبا.
تشغل الواجهة الشمالية ست نوافذ بخشب الخرط الصهريجي ، يعلو ذلك نوافذ مزدوجهة (قندليات) ، ويتوسط المدخل الشمالي الواجهة صف الشرفات المثلثة من الخارج ، وتشغل الواجهة الشرقية أربع دخلات مستطيلة بكل منها نافذة مزدوجه معقوده بعقد نصف دائري ، وتشغل الواجهة الجنوبية أربع نوافذ خشبية تعلو ثلاث منها نوافذ مزدوجة معقوده في دخلات مستطيلة معقوده صغيرة ، أما النافذة الرابعة فتعلوها فتحة مستطيلة الشكل ، ويوجد في وسط الجدار الجنوبي أربع نوافذ مستطيلة صغيرة وجميع النوافذ بخشب الخرط ، وتعلوها خمس جامات مستديرة .
يتوسط الواجهة الغربية المدخل الرئيسي للمسجد وقد بني من الحجر الملون بالتبادل ما بين الأسود و الأحمر ، ويمثل دخلة معقودة بعقد نصف دائري فتحت بها فتحة مستطيلة يتوجها عقد ثلاثي ، وعلي جانبي الباب مكسلتان من الحجر ويعلو فتحة الباب نافذة بخشب الخرط ، وعلي العتب كتابات نصها "بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا المسجد المبارك الأمير مصطفى كاشف في محرم 1149ﻫ" 1737م
على الصحن فوق الرواق الشمالي ، كذلك يوجد في الركن الشمالي الشرقي حجر مزولة أثرية نقش عليها تاريخ الصنع " في 3 صفر 1193" (1779م).
الوداع أقدم مسجد بمدينة المنيا (1)
الوداع أقدم مسجد بمدينة المنيا (2)
الوداع أقدم مسجد بمدينة المنيا (3)
الوداع أقدم مسجد بمدينة المنيا (4)
الوداع أقدم مسجد بمدينة المنيا (5)
الوداع أقدم مسجد بمدينة المنيا (6)
الوداع أقدم مسجد بمدينة المنيا (7)
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