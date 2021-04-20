"الوداع".. أقدم مسجد بالمنيا.. تحفة شامخة منذ عصر المماليك.. فيديو وصور

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل مسجد الوداع بمدينة المنيا، ويعد مسجد العمراوى أو مسجد الوداع هو أول مسجد جامع بني في مدينة المنيا ، ويطل على النيل ويسمي بالعمرواي نسبة إلي فاتح مصر عمرو بن العاص الذي بني بها أول جامع في عاصمة مصر الإسلامية الفسطاط ، وقد توالت أعمال تجديد الجامع التي كان آخرها في العصر العثماني عام ( 1149_1150ﻫ).

ويقع المسجد في مدخل مدينة المنيا من ناحية الطريق الصحراوى الشرقى، ومدخل المنيا من الناحية الشرقية ، وتم بناء المسجد على الطراز الفاطمي و يتكون من مربع مكشوف تحيط به أربع أروقة أكبرها رواق القبلة، والتخطيط العام للمسجد مربع تقريبا.

تشغل الواجهة الشمالية ست نوافذ بخشب الخرط الصهريجي ، يعلو ذلك نوافذ مزدوجهة (قندليات) ، ويتوسط المدخل الشمالي الواجهة صف الشرفات المثلثة من الخارج ، وتشغل الواجهة الشرقية أربع دخلات مستطيلة بكل منها نافذة مزدوجه معقوده بعقد نصف دائري ، وتشغل الواجهة الجنوبية أربع نوافذ خشبية تعلو ثلاث منها نوافذ مزدوجة معقوده في دخلات مستطيلة معقوده صغيرة ، أما النافذة الرابعة فتعلوها فتحة مستطيلة الشكل ، ويوجد في وسط الجدار الجنوبي أربع نوافذ مستطيلة صغيرة وجميع النوافذ بخشب الخرط ، وتعلوها خمس جامات مستديرة .

يتوسط الواجهة الغربية المدخل الرئيسي للمسجد وقد بني من الحجر الملون بالتبادل ما بين الأسود و الأحمر ، ويمثل دخلة معقودة بعقد نصف دائري فتحت بها فتحة مستطيلة يتوجها عقد ثلاثي ، وعلي جانبي الباب مكسلتان من الحجر ويعلو فتحة الباب نافذة بخشب الخرط ، وعلي العتب كتابات نصها "بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا المسجد المبارك الأمير مصطفى كاشف في محرم 1149ﻫ" 1737م

على الصحن فوق الرواق الشمالي ، كذلك يوجد في الركن الشمالي الشرقي حجر مزولة أثرية نقش عليها تاريخ الصنع " في 3 صفر 1193" (1779م).