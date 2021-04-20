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المصريون فى إيطاليا ينظمون وقفة السبت لدعم حقوق مصر فى مياه النيل

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:07 م
المصريون فى إيطاليا ينظمون وقفة السبت لدعم حقوق مصر فى مياه النيل مصريون بالخارج -أرشيفية
كتبت: فاطمة شوقى

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دعا اتحاد من المصريين فى إيطاليا إلى وقفة احتجاجية فى مدينة ميلانو الإيطالية لمساندة ودعم مصر فى حقها المشروع بمياه النيل، بمشاركة جميع طوائف المصريين المقيمين بالمدينة والمدن المجاورة.

 

وأكد المصور المصرى المقيم فى إيطاليا، عصام فتح الله، أن هذه الدعوة النابعة من حب المصريين ستكون تعبير عن مدى الامتنان والتفانى فى حب الوطن للمغتربين فى إيطاليا تجاه بلدهم، وتقديم شئ يتمثل فى وقفة مساندة للقيادة السياسية، ورفض أى إملاءات من الجانب الإثيوبى تجاه المصريين فى نقص حصة مصر المائية والنيل الذى هو بمثابة شريان الحياة لمصر والمصريين.

 

وأعلن اتحاد الكيانات المصرية بالخارج المشاركة يوم السبت المقبل 24 أبريل فى بورتا فينسيا، الساعة الرابعة عصرا.

 

وأكد فتح الله فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم ابلاغ السفارة المصرية بإيطاليا بموعد الوقفة الاحتجاجية، كما انه تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالوقفة"، مشيرًا إلى أن المنظمون للوقفة والذى يعتبر هو واحد منهم، أصدروا بيانا شددوا فيه على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى، كما انه لابد من الالتزام بالهتافات المحددة من القائمين على التنظيم.


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