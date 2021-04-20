الكرملين: روسيا لم تكن البادئة بتوتير العلاقات مع الغرب

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميترى بيسكوف، إن بلاده لم تكن البادئة بتوتير العلاقات مع الغرب، مؤكدا أن موسكو ترد على الهجمات غير الودية.

وردا على سؤال حول تقييم الكرملين للوضع على الساحة الدولية وما إذا كان هناك تفاقم للعلاقات بين روسيا وعدد من الدول، قال بيسكوف -في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء "بالفعل هناك توتر فى الآونة الأخيرة، إن روسيا ليست البادئ بالتوتر بأى حال من الأحوال".

وأضاف:" أن روسيا ترد دائما على بعض الهجمات غير الودية، ونحن نعلم أن بعض الدول، كما قلنا بالفعل عن جمهورية التشيك، وجهت بعض الاتهامات التى لا أساس لها على الإطلاق ضد موسكو".

وفى ما يتعلق بمشاركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة المناخ، التى دعت إليها الولايات المتحدة، قال بيسكوف "إن الرئيس الروسى قرر المشاركة فى قمة المناخ، التى تنظمها الولايات المتحدة، نظرا لأنه يعتبر هذا الموضوع ذو أولوية بالنسبة لروسيا".

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية فى بيان، اليوم الثلاثاء، طرد اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين من البلاد، ردا على إجراء مماثل من صوفيا في شهر مارس الماضي.

ونهاية شهر مارس، أعلنت بلغاريا طرد دبلوماسيين روس من العاصمة صوفيا، لكن الخارجية الروسية سلمت السفير البلغاري لدى موسكو أتاناس كريستين، مذكرة بشأن التدابير الروسية للرد على هذا الطرد.

ويأتى هذا التوتر بين روسيا ودول أوروبية، على خلفية اتهام جمهورية التشيك السلطات الروسية، بالوقوف وراء تفجير مستودعات للذخيرة على الأراضي التشيكية فى عام 2014.

ورفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها، واصفة إياها بأنها غير مبررة، وطردت 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا على طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا.