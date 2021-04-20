القبض على 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الجمالية

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة الجمالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار وضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المُشار إليه "ملك أحدهم"، وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 3 أمتار، كما عثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.