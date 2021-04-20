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القبض على نقاش أشعل النيران فى صاحب كشك بمنطقة حلوان

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:26 ص
القبض على نقاش أشعل النيران فى صاحب كشك بمنطقة حلوان حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على نقاش أشعل النيران في صاحب كشك، ما أسفر عن مصرعه فى الحال، بسبب خلافات بينهما فى مدينة حلوان.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال صاحب كشك، جثة هامدة إثر إصابته بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
 
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين نقاش، والمجنى عليه بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام على إثرها المتهم بإشعال النيران في المجنى عليه، فسقط على الأرض مفارقا الحياة، وفر المتهم هارباً.
 
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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