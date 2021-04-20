اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:29 ص
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الداخلية تحرر محاضر لـ11653 شخصا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:29 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ11653 شخصا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة حملة مرورية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

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نجحت وزارة الداخلية في تحرير 11653 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (127) قضية فى مجال منع تداول الشيشة، وتحرير (515) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.
 
وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
 

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