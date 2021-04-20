اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:13 ص
خالد صلاح
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الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:00 ص
الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أوصت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة مواطني الولايات المتحدة بإعادة النظر في جميع رحلات السفر إلى الخارج، لأن جائحة كورونا (كوفيد 19) لا تزال تشكل مخاطر غير مسبوقة على المسافرين.

وأعلنت الوزارة في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، أنها ستبدأ في تحديث إرشادات السفر الخاصة بها، هذا الأسبوع، لتعكس بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى المعلومات التي تصدرها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والتي تحدد المشكلات الحالية التي تؤثر على المسافرين.

وأوضحت الوزارة أن الإرشادات ستأخذ بعين الاعتبار أيضاً العوامل اللوجستية، بما في ذلك توفر الاختبارات داخل البلدان وقيود السفر الحالية لمواطني الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحديث سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد البلدان التي تقع في المستوى الرابع الذي يدعو إلى عدم السفر، وسيطال حوالي 80 في المائة من الدول في جميع أنحاء العالم.

 

 

 

 


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