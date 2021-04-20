اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن يلغى خطابه حول البنية التحتية بسبب النطق بالحكم فى قضية فلويد

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:37 م
البيت الأبيض: بايدن يلغى خطابه حول البنية التحتية بسبب النطق بالحكم فى قضية فلويد جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، لن يلقى خطابه المخطط الليلة حول البنية التحتية بسبب استعداد محكمة أمريكية النطق بالحكم فى قضية شغلت الرأى العام على مدار 3 أسابيع، وهى قضية اتهام الضابط ديريك شوفين، بالتورط فى قتل جورج فلويد.

 

وكانت الأسوشيتيد برس قالت إن بايدن يدرس إلقاء خطاب بعد النطق بالحكم حول القضية، ولكن لم يؤكد البيت الأبيض ذلك.

وقال البيت الأبيض في بيان قُدم إلى تجمع الصحفيين: "بسبب الإعلان عن الحكم قريبًا في محاكمة شوفين ، تمت إعادة جدولة ملاحظات الرئيس على خطة الوظائف الأمريكية بعد جولته الافتراضية في بروتيرا".

 

وكان من المفترض أن يلقى بايدن ملاحظات حول اقتراحه بشأن البنية التحتية ، بعد المشاركة في جولة افتراضية لمرفق بطاريات بروتيرا الكهربائية في ساوث كارولينا.

 

التقى كبار المسئولين في البيت الأبيض بقادة تحالف بلو دوج ، وهي مجموعة من الديمقراطيين المعتدلين في الكونجرس ، لمناقشة خطة مليوني دولار في وقت سابق اليوم.

 

وقالت المجموعة على تويتر: "نتطلع إلى لعب دور رئيسي للحصول على تشريع يتم توقيعه  وتقديم نتائج لتعزيز الاقتصاد ، وخلق وظائف ذات رواتب جيدة ، ودفع بلادنا إلى الأمام".

 

واتُهم ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين ، وهو أبيض ، بالقتل من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد في مقتل جورج فلويد ، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا في جنوب مينيابوليس في 25 مايو 2020. وكان قد نفى التهم الموجهة إليه.

 

بدأت المرافعات الافتتاحية في محاكمة شوفين في 29 مارس ، وبعد ثلاثة أسابيع ، تقاعدت هيئة المحلفين في وقت متأخر من بعد ظهر أمس للنظر في حكمها.

 

 

 


بايدن

جورج فلويد

ديريك شوفين

الحكم فى قضية جورج فلويد

محاكمة ديريك شوفين

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