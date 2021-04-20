البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 10551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 12834 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 4107 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 2877 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1196 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أوراسكوم المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبوات الطبية، الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، القاهرة للإسكان والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 2.21 مليون سهم، 405.3 ألف سهم، 1000 سهم، 24205 سهم، 213.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبور للاستثمار العقاري، 8381 سهم، 148.5 ألف سهم، 88.1 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، مصر للزيوت والصابون، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 759.4 ألف سهم، 197 سهم، 499.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك كريدي أجريكول مصر، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 28650 سهم، 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 96783 سهم.

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بيع عدد 872.2 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه عدد 5.9 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 1.4 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقي شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، منسق عملية بيع حصة بنك أبو ظبي التجاري بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، عدة عروض مبدئية وغير ملزمة من بعض المستثمرين للاستحواذ على حصة البنك بالشركة وهم شركة مستشفى كليوباترا، الإسكندرية للاستثمار الطبية وأيا من شركاتها التابعة، تحالف شركة سبيد وإحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات الطبية، شركة صحة كابيتال، وأن متوسط السعر المعروض من المستثمرين المحتملين هو 50.77 جنيه للسهم الواحد.

أضافت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن كل المستثمرين المحتملين سوف يبدأون في عملية الفحص النافي للجهالة في أقرب وقت، ومن المتوقع تقديم العروض الملزمة النهائية لشركة سي أي كابيتال في الأسبوع الثالث من شهر مايو 2021.