اليوم السابع
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الاتحاد الإفريقى ناعيا "إدريس ديبى": أحد الأبطال الساعين إلى قارة آمنة ومستقرة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:00 م
الاتحاد الإفريقى ناعيا "إدريس ديبى": أحد الأبطال الساعين إلى قارة آمنة ومستقرة ادريس ديبى رئيس تشاد الراحل
أديس أبابا /أ ش أ/

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أثنى الاتحاد الافريقى، اليوم الثلاثاء، على دور رئيس تشاد الراحل ادريس ديبى فى تعزيز أجندة الاتحاد الأفريقى لتعزيز السلام والأمن، مشيراً إلى أنه كان داعمًا قويًا لجهود الاتحاد لتهيئة بيئة من الأمن والاستقرار لا سيما داخل منطقة الساحل.

وأعرب بيان الاتحاد الافريقى عن التضامن مع حكومة وشعب جمهورية تشاد خلال هذا الوقت "العصيب"، لينضم إليهم فى الحداد على فقدان أحد الأبطال الأفارقة الساعين إلى قارة آمنة ومستقرة.

كما أعرب الاتحاد الأفريقى عن أعمق تعازيه لأسرة جمهورية تشاد وشعبها فى وفاة الرئيس ادريس ديبي.

 


الاتحاد الإفريقى

إدريس ديبي

رئيس تشاد الراحل

أخبار تشاد

وفاة الرئيس ادريس ديبي

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