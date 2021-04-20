اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:49 م
خالد صلاح
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"الإيسيسكو" تنعى رئيس تشاد إدريس ديبى وتشيد بدوره فى تنمية بلاده ثقافيا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:18 م
"الإيسيسكو" تنعى رئيس تشاد إدريس ديبى وتشيد بدوره فى تنمية بلاده ثقافيا إدريس ديبي
أ ش أ

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نعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" رئيس تشاد إدريس ديبي، الذي جرى الإعلان عن وفاته في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
 
وأشادت الإيسيسكو في بيان اليوم، بدور الراحل في تنمية بلاده ودعم الثقافة.
 
وكان قد أعلن التليفزيون التشادي مقتل الرئيس إدريس ديبي، إثر إصابته على جبهة القتال، حيث نقلت وسائل إعلام محلية، قولها: "مقتل الرئيس إدريس ديبي  متأثرا بإصابته خلال اشتباكات".
 
وقال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر تليفزيون تشاد أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة" مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء".

 


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