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مصر تعمر بيوت الله.. افتتاح 23 مسجدا جديدا فى 5 محافظات اليوم.. صور

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:00 ص
مصر تعمر بيوت الله.. افتتاح 23 مسجدا جديدا فى 5 محافظات اليوم.. صور مسجد جديد
كتب ــ على عبد الرحمن

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تفتتح 5 محافظات اليوم الجمعة، 23 مسجدًا جديدًا، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (934) مسجدًا حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى:
 
مديرية أوقاف البحيرة
1. مسجد الشلبي – قرية 8 - إدكو
2. مسجد زراعة 5 – قرية 7 - إدكو
3. مسجد الرجال – قرية كوم بلال - إدكو
4. مسجد عزبة قنديل – التوفيقية – إيتاي البارود
5. أبو القاسم الملهطاني – دمنهور غرب
6. النور مدخل أبو الشقاف – حوش عيسى
7. الطنطاوي الغربي البساتين – دمنهور غرب 
8. الوسط – منشأة الوكيل – مركز دمنهور 
9. الوسطاني إبيا الحمراء – مركز الدلنجات  
10. عباد الرحمن بجع غرابيل المسين الدلنجات 
11. التوحيد –عزبة لطفي كوم اشو كفر الدوار
12. مسجد مظهر – قرية مظهر زاوية غزال - دمنهور
13. مسجد الشهداء – قرية بادم غزال - دمنهور
14. مسجد السراح – قرية العلامية الكبرى - الدلنجات 
15. مسجد ع المأمور العمرية – دمنهور
  
مديرية أوقاف الشرقية
16. الكبير أبو سلطان – إدارة أبو حماد
17. مسجد البوري – الفرايحة – أولاد صقر
 
مديرية أوقاف الفيوم
18. مسجد المدينة الصناعية – بندر طامية
19. التقوي – دوار الوابور – العزيزية طامية
20. الإخلاص – سويرس – الجالي طامية
21. محمد رياض – فانوس - طامية 
 
مديرية أوقاف المنوفية
22. الشيخ غريب المعداوي – شنواي – مركز أشمون

مديرية أوقاف الأقصر
23. بلال بن رباح بنجع خليدي بمنشأة العماري
 
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