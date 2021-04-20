الأوقاف تطلق المسابقة الرمضانية الكبرى" المجددون" الخميس المقبل

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق المسابقة الرمضانية الكبرى " المجددون " وهى المسابقة المفتوحة للائمة والواعظات وغيرهم، والتى من المقرر أن يتم تحميل الاسئلة بداية من الخميس المقبل 10 رمضان .

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة عبارة عن عشرون سؤالاً في الدين والثقافة واللغة العربية وهى مسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم وأن الجوائز عبارة عن :

1- الفائز الأول من الأئمة

إيفاد شهر رمضان 1443هـ وشهادة تقدير .

2- الفائزة الأولى من الواعظات :

المشاركة في الإشراف على أول بعثة حج بإذن الله تعالى وشهادة تقدير .

3- الفائز الأول من غير الأئمة والواعظات .

عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير .

• يشترط للمركز الأول الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة .

ثانيًا : خمس جوائز تفضيلية قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة .

ثالثًا : عشرون جائزة قيمة كل جائزة ألفا جنيه .

وأشارت إلى أنه بعد بدء التسجيل وسيتم إعطاؤك رقما طبقًا لأسبقية التسجيل ، ثم ترسل الإجابات مجتمعة مع رقم التسجيل في نهاية المسابقة على نفس الرابط .