اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:58 م
خالد صلاح
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الأرجنتين تبدأ إنتاج اللقاح الروسى "سبوتنيك V" الواقى من عدوى كورونا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:00 م
الأرجنتين تبدأ إنتاج اللقاح الروسى "سبوتنيك V" الواقى من عدوى كورونا لقاحات _صورة أرشيفية
بوينس آيرس /أ ش أ/

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بدأت الأرجنتين فى إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسى الواقى من عدوى كورونا، وفقا لبيان صدر عن الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وشركة "لابوراتوريوس ريتشموند" للأدوية.

وأشار البيان - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إلى أن الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المصنوعة فى الأرجنتين سيتم نقلها إلى مركز "جاماليا" العلمى التابع لوزارة الصحة الروسية لمراقبة جودتها، وذلك قبل إطلاق الإنتاج التجارى للقاح الروسى فى شهر يونيو المقبل.

وفى هذا الصدد، أعرب رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز عن سروره لإمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V"، مشيرا إلى أن استخدامه فى حماية السكان من عدوى كورونا أظهر "نتائج رائعة".. وعبر فرنانديز عن ثقته أن يتيح إطلاق إنتاج اللقاح الروسى فى بلاده "فرصة للتقدم فى مكافحة الجائحة فى الأرجنتين بل وفى أمريكا اللاتينية بأسرها".

من جهته، لفت المدير العام للصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى أن الأرجنتين التى كانت أول دولة فى أمريكا اللاتينية رخصت استخدام اللقاح الروسى فى أراضيها، وأصبحت أيضا أول دولة فى المنطقة أطلقت إنتاج هذا اللقاح، وذلك بفضل الشراكة بين الصندوق وشركة "لابوراتوريوس ريتشموند".

وذكر دميترييف أن "سبوتنيك V" تم ترخيصه فى 10 دول أمريكية لاتينية، معربا عن قناعته بأن يسمح إنتاجه فى الأرجنتين بتنظيم توريده إلى "شركائنا الآخرين".

فيما قال رئيس "لابوراتوريوس ريتشموند"، مارسيلو فيجيراس، إن شركته تعتز بالدعم المقدم لها من قبل الصندوق الروسى وبأن الأخير يعتمد على قاعدتها العلمية والتقنية فى إنتاج اللقاح فى الأرجنتين.. وأكد أن شركته ستبذل ما فى وسعها من الجهود لضمان وصول سكان الأرجنتين أمريكا اللاتينية إلى هذا اللقاح.

 


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