استمع إلى أنشودة "يا آمنة بشراك" بصوت جوهرة الإنشاد إيمان أبو العلا.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

يقدم " اليوم السابع" أنشودة " يا أمنة بشراك" للمنشدة "إيمان محمد أبوالعلا" الملقبة بجوهرة الإنشاد الدينى ، بدأت موهبتها منذ الطفولة بغناء نشيد بمدرستها فأثنى عليها الجميع ، ومن هنا بدأت تغنى فى المناسبات السعيدة بعائلتها وعكفت على تنمية موهبتها بقصر ثقافة الزقازيق ، ورؤى فى المنام جعلتها تترك الغناء وتتجه إلى الإنشاد الدينى.

"إيمان محمد أبو العلا" من قرية الخيس مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية ، حاصلة على ليسانس آداب قسم لغة عربية ، بدأت حكايتها فى مجال الغناء من عمر 8 سنوات ، وحصلت على المركز الأول فى مجال الغناء فى مسابقة تابعة لجامعة الزقازيق ، ورثت الفتاة الشابة جمال الصوت من أبيها وجدها ، حاولت أن تصنع لنفسها مكانة وسط كبار عمالقة الإنشاد الدينى ، "رؤى فى المنام حولت حياتها من الغناء إلى الإنشاد" منذ عامين وبسبب رؤى فى المنام تركت الغناء، دخلت مجال الإنشاد الدينى، ولها العديد من الأنشودات الخاصة بها وحققت مشاهدات بالملايين،لها العدد من القصائد الخاصة بها التى حققت تفاعل كبير بين المعجبين منها أنشودة "يوم ميلاد الهادى أحمد" ، أنشودة "سيدنا النبى روحي" أنشودة "صلوا عليه"

وفى نهاية اللقاء ألقت بصوتها الشجى أنشودة يا أمنة بشراك "

"يا آمنة بشراك، سبحان من أعطاك،لحملك بمحمد ، رب السما هناكي،بالمصطفى سعدك غلب لما حملت فى رجب،ولم ترى منه تعب ،هذا نبى زاكي،شعبان شهر ثانى ، والنور منه باني،بذى النبى العدنانى ، فالسعد قد والاك،رمضان ثالث شهرك ، يا آمنة يا سعدك،الله يجمع شملك ، بسيد ألأملاكي، شوال شهر رابع ، والنور منه ساطع،ولد الحبيب راكع ، ساجد إلى مولا كي، ذوالقعدة اتاك بالوفاء،وشرّفك بالمصطفى،وربّك عنك عفا ،وخصّك وحماك، ذو الحجّة سادس شهرك ،لمّا حملت بالزّاكي، يا آمنة يا بختك وربّك علاّك"