اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أ ش أ : الجيش الليبى يُحبط عملية تهريب أسلحة لدول الجوار لزعزعة الاستقرار بالمنطقة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:16 م
أ ش أ : الجيش الليبى يُحبط عملية تهريب أسلحة لدول الجوار لزعزعة الاستقرار بالمنطقة عناصر من الجيش الليبى
طرابلس أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الليبى، أن "كتيبة سبل السلام" التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم، الثلاثاء، ضبطت مركبة آلية بالجنوب الليبى على متنها كمية كبيرة من الأسلحة نوع "كلاشنكوف وإف إن"، وعدد من الخراطيش وكمية كبيرة من الذخائر، كانت مهرّبة لدول الجـوار لزعزة أمنها أو لدعـم المجمـوعات الإرهابية هناك.

ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبية عن بيان الجيش الليبي، أن "دورية تابعة لكتيبة "سُبل السلام" قامت بمطاردة سيارتين، وبعد مطاردة فى الصحراء تم ضبط إحدى هذه السيارات بعد تعطلها وهروب السائق فى السيارة الثانية، حيث وجد على متنها كمية كبيرة من الأسلحة نوع "كلاشنكوف" و"إف إن" وعدد من "الخراطيش" وكمية كبيرة من الذخائر للأسلحة المذكورة.

 

وذكر الموقع أن هؤلاء المهـربين كانوا يسعون لتهريب هذه الأسلحة إلى إحدى دول الجـوار لزعزة أمنها أو لدعـم المجمـوعات الإرهابية، وعلى الفـور تمت مصادرة شحنة الأسلحة والسيارة التى تحملها.

 


الجيش الليبى

ليبيا

أخبار ليبيا

تهريب أسلحة

العنف في ليبيا

السيطرة الأمنية في ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة