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أكثر من 20 سفينة حربية روسية تشارك فى مناورات بالبحر الأسود

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:14 م
أكثر من 20 سفينة حربية روسية تشارك فى مناورات بالبحر الأسود أحد قطع الأسطول الروسى -أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الأسطول البحري الروسى، إن أكثر من 20 سفينة حربية من "أسطول البحر الأسود" الروسى، قامت بتدريب مشترك مع أطقم طائرة هجومية من طراز Su-25SM3 تابعة لاتحاد القوات الجوية والدفاع الجوى بالمنطقة العسكرية الجنوبية"، اليوم الثلاثاء.

 

وأشارت وكالة أنترفاكس الروسية، إلى أن هذه التدريبات كان مخطط لها وتم تنفيذها "وفقا لخطة سيطرة قوات أسطول البحر الأسود خلال فترة الشتاء، وكذلك للتدريب على الخطة التكتيكية العامة لفحص المنطقة العسكرية الجنوبية".

 

وقالت الوكالة إن السلطات الروسية فرضت قيودًا على الرحلات الجوية فوق أجزاء من شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، خلال التدريبات، وذكرت أنه "فى وقت سابق، تم نقل أكثر من 50 طائرة من المنطقة العسكرية الجنوبية إلى جمهورية القرم كجزء من التدريب".


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