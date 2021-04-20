أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 20-4-2021

كتبت ريهام الباشا

سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 20-4-2021، تباينا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو 4.52 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، مقابل سعره أمس 4.51 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو .

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو يسجل 4.52 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.92 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.04 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24



بنحو 214.04 ريال بما يعادل 57.07$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 196.20 ريال بما يعادل 52.32$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 187.29 ريال بما يعادل 49.94$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 160.53 ريال بما يعادل 42.80$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 124.86 ريال بما يعادل 33.29$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 107.02 ريال بما يعادل 28.54$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,657 ريال بما يعادل 1,775$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,498 ريال بما يعادل 399.50$

سعر كيلو الذهب



بنحو 214,037 ريال بما يعادل 57,071$