أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 19-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر 1 يورو 4.51 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى.

وفى سياق متصل أظهرت بيانات حكومية، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى أهم 5 دول، سجلت 789 مليون و336 ألف دولار، وذلك في شهر يناير الماضي، وتضمنت تلك القائمة كلا من: دولة الإمارات وإيطاليا والمملكة العربية السعودية، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية على الرتيب.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.51 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.82 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.77 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

بنحو 215.77 ريال بما يعادل 57.53$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 197.79 ريال بما يعادل 52.74$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 188.81 ريال بما يعادل 50.34$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 161.83 ريال بما يعادل 43.15$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 125.87 ريال بما يعادل 33.56$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 107.89 ريال بما يعادل 28.77$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,711 ريال بما يعادل 1,789$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,510 ريال بما يعادل 402.72$

سعر كيلو الذهب

بنحو 215,774 ريال بما يعادل 57,531$