اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وهبوط محدود لعيار 21 في الأسواق

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وهبوط محدود لعيار 21 في الأسواق الذهب - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر هبوط محدود بقيمة 2 جنيه فقط، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر سعر 773 جنيها للجرام، وهو سعر قابل للتغير باستمرار طوال فترات التداول، وتسجل أونصة الذهب في المعاملات الفورية سعر دون 1770 دولار للأوصنة.


أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه.

عيار 21 سجل 773 جنيها.

عيار 18 سجل 662.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6184 جنيها.

أونصة الذهب 1770 دولارا.

المعدن النفيس متأثر بحركة سعر الدولار، حيث عاد الدولار الأميركي للارتفاع بعد هبوط لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد بيانات أظهرت زيادة حادة في التضخم في الولايات المتحدة في مارس.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي، وهى أكبر زيادة منذ أغسطس 2012، بعد صعوده 0.4% في فبراير، وكان لهذه الأنباء تداعيات على الأسواق سواء العملات أو أسواق المعادن الثمينة.

 

 

 


سعر الذهب

الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب

سعر الاونصة

الذهب عيار 21

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة