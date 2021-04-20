أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20-4-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20-4-2021.

وأنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

إيقاف تداول 21 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أوراسكوم المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبوات الطبية، الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ريكاب للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، ارابيا انفستمنتس هولدنج، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العربية لاستصلاح الأراضي، سبيد ميديكال. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أوراسكوم المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبوات الطبية، الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ريكاب للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، ارابيا انفستمنتس هولدنج، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العربية لاستصلاح الأراضي، سبيد ميديكال.

البورصة تربح 23.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 547.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19%، والعرب على 8.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 59.8 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 42.9 مليون جنيه، 682.7 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 12.8 مليون جنيه، 97.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 4123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.625 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.13%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 17.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.99%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.097 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.76%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.579 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.42%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 42.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.28%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 20.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.89%.

- حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 18.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.18%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 34.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.09%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 30.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.23%.