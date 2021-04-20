أخبار مصر.. التنمية المحلية تعلن فتح باب رخص البناء بشكل تجريبى بداية مايو

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين، على أن يتم فتحها بحى واحد لكل محافظة سيتم اختياره والإعلان عنه، ثم ستفتح بعد شهرين بناء على تقييم التجربة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية، أنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر فى أى مشكلة أو معوقات خلال فترة تجربة تطبيق الاشتراطات، كما سيتم إصدار كتيب يضم كل الاشتراطاتوفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



وزير التنمية المحلية: فتح الباب أمام رخص البناء بشكل تجريبى بداية شهر مايو

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين، على أن يتم فتحها بحى واحد لكل محافظة سيتم اختياره والإعلان عنه، ثم ستفتح بعد شهرين بناء على تقييم التجربة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية، أنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر فى أى مشكلة أو معوقات خلال فترة تجربة تطبيق الاشتراطات، كما سيتم إصدار كتيب يضم كل الاشتراطات.

وأشار شعراوى إلى أن استخراج الرخصة سيعتمد على الحى والجامعات ونقابة المهندسين وكل جهة سيكون لها إجراءات واختصاصات معينة، لافتًا إلى أن أهم نقطة هى كود الجراجات، نظرا لأهمية توسعة الشوارع، وكود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة. الحكومة: مخزون السلع الأساسية بالمنافذ يكفى احتياجات المستهلكين عدة أشهر

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في السلع التموينية خلال شهر رمضان الجارى، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أي من السلع التموينية خلال شهر رمضان الجاري، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع التموينية لمنع التلاعب في أسعار السلع أو احتكارها.

وفي سياق متصل، يتم ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية بــ 1500 مخزن تنتشر بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يجري صرف أكثر من 5 آلاف طن سكر يومياً لمنافذ صرف السلع التموينية خلال شهر رمضان، وكذلك ضخ ما يزيد عن 3 آلاف طن زيت طعام، وأكثر من ألف طن أرز، وألف طن بالنسبة للمكرونة، إلى جانب ضخ كميات كبيرة من باقي سلع المنظومة التموينية التي يصل عددها إلى 28 سلعة بنسب متفاوتة حسب احتياج كل منطقة.



طلاب الثانوية العامة: منصة الامتحان التجريبى تعمل بشكل جيد والاختبار 15سؤالاً

تمكن طلاب الثانوية العامة من الدخول على منصة التحديثات الخاصة بالامتحان التجريبى التقنى، بعد فتح كود الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، وقال على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إنهم دخلوا على الامتحان وتم الإجابة عن 15 سؤالا فى 8 دقائق، موضحا أن الأسئلة استبيانية وسهلة وليست مرتبطة بالمنهج الدراسى، والمنصة عملت بشكل جيد، فيما أكد بعض الطلبة أيضا تأخرهم فى الدخول على منصة الامتحان التجريبى، بسبب بعض المشكلات التقنية.

فيما تمكن قرابة 590 طالب بمدرسة السعيدية الثانوية من الدخول على المنصة، وأداء الاختبار، وإجراء التحديثات المطلوبة بشكل سريع دون مشكلات كبيرة.



انخفاض 9 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار على القاهرة والعظمى 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.



الرى: الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع 20 يونيو 2022 اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، و الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، وذلك لمناقشة خطة الوزارة لأعمال تأهيل الترع والمساقى والتوسع فى استخدام طرق الرى الحديث.

أكد المهندس محمود السعدى، مستشار وزير الرى، أن مشروع تبطين الترع يعد من أهم المشروعات التى تنفذها الدولة لما له من فوائد كثيرة، أهمها ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع خلال دور العمالة وهذا يحقق العدالة فى توزيع المياه للمنتفعين.

أضاف السعدى لـ اليوم السابع أن الفائدة الثانية لمشروع تبطين الترع هى الاستفاده من الموارد المائية المتاحة من خلال ترشيد استهلاك المياه، والحد من الفواقد التى كانت تذهب فى النقل والتسرب نظراً لاتساع الترع لأن هذه الترع منذ أكثر من 200 عام لا يتم فيها سوى أعمال تطهير يدوى وخلال السنوات الماضية بالحفارات، مما أدى إلى استبحارها واتساع القطاع المائى، مما أصبح يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مشيراً إلى أن تبطين الترع يعيد الترع إلى القطاع التصميمى، وهو ما يساعد على ترشيد الاستخدامات المائية.