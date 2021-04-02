7 مليارات جنيه صادرات شركات القابضة للصناعات المعدنية 2019-2020

كتب عبد الحليم سالم

كشفت البيانات المالية لشركات الصناعات المعدنية ، التابعة للشركة القابضة المعدنية ، عن تحقيق صادرات العديد من دول العالم بلغت قيمها نحو 7 مليارات جنيه، وذلك خلال العام المالى 2019ـ2020، وذلك مقارنة بصادرات بلغت نحو 11 مليار جنيه العام المالى 2018-2019.

وأشارت البيانات المالية، أن شركة مصر للألومنيوم تصدرت حركة الصادرات، تلتها شركة السبائك الحديدية، بجانب صادرات لشركات النصر للتعدين والكوك والحديد والصلب والنحاس وشركات أخرى، لمختلف دول العالم، وهى شركات تراجعت قيمة صادراتها؛ نتيجة جائحة كورونا، وتوقف حركة التجارة العالمية فى المقام الأول.

كما أظهرت البيانات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات، بلغت نحو 12 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة بـ19.5 مليار جنيه العام المالى السابق 2018-2019.

ويعمل فى شركات القابضة المعدنية 15 شركة نحو 25.85 ألف عامل يتقاضون نحو 2.7 مليار جنيه بحسب ميزانية العام المالى الماضى.