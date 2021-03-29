بالأرقام شركات القابضة المعدنية تخسر 3.3 مليار جنيه وجهود لتحسين الأداء

كتب عبد الحليم سالم

كشفت البيانات الرسمية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تحقيق شركاتها خسائر صافية، بلغت 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020 ، مقابل ربح بلغ 1,2 مليار جنيه العام المالى 2018-2019 .

وبحسب البيانات الرسمية، فإن 4 شركات من القابضة حققت أرباحا، وهى الإسكندرية للحراريات وحققت 5.5 مليون جنيه فيما حققت شركة النصر للتعدين نحو 223.3 مليون جنيه، وربحت شركة النصر للمطروقات نحو 13 مليون جنيه، وربحت شركة الزجاج والبللور نحو 14 مليون جنيه، فيما حققت 11 شركة خسائر سنوية نتيجة العديد من العوامل منها جائحة كورونا، وضعف الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة وتقادم بعض المصانع وصعوبة التسويق.

وبحسب البيانات الرسمية للشركة، فقد تصدرت شركة مصر للالومنيوم الشركات الخاسرة بتحقيق نحو 1.7 ملييار جنيه خسائر، تليها شركة الحديد والصلب في الخسائر بتحقيق نحو 983 مليون جنيه .

وحققت شركة النصر للمواسير، خسائر بلغت 78.2 مليون جنيه ، فيما حققت شركة مصانع الدلتا للصلب خسائر بلغت 49.1 مليون جنيه ، وحققت شركة المصرية للسبائك الحديدية خسائر بلغت 90.1 مليون جنيه.

كما أظهرت البيانات، أن شركة المصرية للانشاءت المعدنية ميتالكو خسرت 134.3 مليون جنيه ، وخسرت شركة النصر لصناعة الكوك نحو 238 مليون جنيه ، وخسرت شركة الخزف والصينى 54.3 مليون جنيه.

فيما خسرت شركة مصانع النحاس المصرية، نحو 168 مليون جنيه، وخسرت النصر لصناعة السيارات 13.5 مليون جنيه، وخسرت الشركة الهندسية للسيارات 136.5 مليون جنيه.

وحول الخسائر، أشار مصدر مسؤل بقطاع الأعمال العام لـ" اليوم السابع" أن المؤشرات المالية لعدد كبير من الشركات تحسنت خلال العام الحالي على رأسها مصر للألومنيوم، نتيجة ارتفاع أسعار المعدن عالميا ، لافتا أن تلك الخسائر ستقل بشكل كبير بنهاية العام المالى الجارى.