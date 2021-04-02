شاهد.. الثوب المطرز سفير لتراث فلسطين بفعاليات أيام الشارقة

رسالة الشارقة - محمد حسين

شهدت فعاليات أيام الشارقة التراثية حضورا للثوب الفلسطينى المطرز المعبر عن تراث أهل فلسطين ضمن عروض للتراث المادى والثقافى لـ29 دولة بالفعاليات التى انطلقت 20 مارس الماضى وتتواصل حتى 10 ابريل القادم فى مدينة الشارقة بدولة الإمارات .

وقالت "هدى عبدالله مسمح"، مديرة بجمعية ثقافية وتراثية بغزة لليوم السابع، إنها تعرض مجموعة من أثواب قامت بتطريزها سيدات من فلسطين اضافة لأعمال يدوية اخرى عليها بصمة التطريز وهى ادوات خشبية وإكسسوارات وغيرها .

وأضافت ان المعروضات هى مشغولات قامت بصناعتها السيدات والفتيات والبيوت من اجل توفير عائد لهن وتعتبر المعارض فرصة لتسويقها .

واشارت ان التطريز يعد من ابرز أدوات التراث الفلسطيني المادي المتوارث والذي يمثل الهوية والجذور فى الأرض .

وتابعت ان اشكال التراث الفلسطينى متعددة فى جوانبها المادية إلى جانب الثقافية وتشمل الشعر والفنون بأنواعها .

واشادت السيدة " مسمح " بحفاوة استقبالها بفعاليات أيام الشارقة التراثية ، وقالت انها سعيدة بعرض تراث فلسطين إلى جانب تراث 29 دولة من كل العالم .

واستطردت، ان أكثر من شدهم العرض لمشاهدته زوار المعرض من كل الدول العربية، خصوصا الدول التى تشترك فى تراث التطريز وهى مصر والأردن وسوريا .

وقال الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية: إن الحدث يحمل هذا العام رسالة الشارقة إلى العالم فى ظل الظروف الاستثنائية التى يواجهها جراء جائحة فيروس كورونا التى تؤكد أن التراث يحمى هويتنا الإنسانية الكبيرة ويقربنا من بعض كبشر ويكشف كم نحن متشابهون فى العمق وهذا ما نحن بحاجة إليه اليوم أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف، أن الدول المشاركة بعرض تراثها الثقافى هى جمهورية مصر العربية وبيلاروسيا ومقدونيا وباشكورستان وطاجيكستان وبلغاريا وكازاخستان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين والمالديف واليمن وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والسودان ولبنان والمغرب وفلسطين والجزائر والجمهورية العربية السورية وكينيا وتونس هولندا وموريتانيا والعراق والهند، وتحل "مونتينيغرو" ضيف شرف لهذه الدورة.



اثواب-مطرزة



اشكال-منوعة



شكل-ثوب-مطرز



عارضة-التراث-الفلسطينى



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