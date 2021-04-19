وفاة أكبر معمرة في أمريكا عن 116 عاماً.. صور

وكالات

توفيت المعمرة هيستر فورد التي حملت لقب أكبر شخص في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 116 عاماً، تاركةً خلفها جيلاً من 120 من الأبناء والأحفاد.

وذكرت قناة WBTV المحلية أن فورد المولودة عام 1904 بمدينة لانكستر بولاية جنوب كارولينا، توفيت في مدينة شارلوت بولاية شمال كارولينا، بعدما أمضت سنوات عمرها الطويلة في العمل في الزراعة وحصاد القطن وحرث الحقول.

وتظهر واحدة من سجلات التعداد الوطني أن فورد مولودة في 15 أغسطس 1904، بينما يعود تاريخ ميلادها في أخرى إلى عام 1905، لكن مجموعة أبحاث الشيخوخة أكدت في العام الماضي تسميتها كأكبر شخص حي في الولايات المتحدة، بحسب «نيويورك بوست».

وقالت حفيدتها تانيشا باترسون إن الجدة توفيت بمنزلها وهي محاطة بأفراد من عائلتها، ونوهت إلى أن شهرتها تخطت المنطقة بعدما عاشت بذكريات واقعية من تجارب امتدت لأكثر من قرن من الزمان. وأضافت أن «حياتها لم تمثل امتداداً لعائلتنا فحسب، بل عكست أصالة العرق والثقافة الأمريكية من أصل أفريقي في بلدنا».



هيستر فورد



أكبر معمرة أمريكية هيستر فورد