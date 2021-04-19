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وزير النقل: عودة حركة القطارات بعد التأكد من إنهاء أعمال الصيانة بمكان حادث قطار بنها

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:16 م
وزير النقل: عودة حركة القطارات بعد التأكد من إنهاء أعمال الصيانة بمكان حادث قطار بنها المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عودة حركة القطارات إلى طبيعتها في أسرع وقت عقب انتهاء كافة أعمال الصيانة في مكان حادث قطار بنها، مشيرا إلى أنه لن يتم إعادة تشغيل حركة القطارات على خط "القاهرة – الإسكندرية" إلا بعد التأكد من إنهاء كل أعمال الصيانة في مكان الحادث، موضحا أنه رفض اقتراح العودة جزئيا وسير القطارات على سرعة 8 كيلومتر في الساعة بمنطقة الحادث، حرصا على حياة المواطنين.

وأكد الوزير، فى تصريحات صحفية، أن رفضه للفكرة جاء للحفاظ على حياة وأرواح المواطنين وركاب القطارات، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لإعادة حركة القطارات والدفع بكافة إمكانيات السكة الحديد لسرعة الإصلاح.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، من موقع الحادث، إن حالة المصابين في استقرار تام، وعدد كبير منهم غادر المستشفيات، مشيرًا إلى أن مستشفيات القليوبية قدمت ملحمة في التجهيزات وسرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح، ما كان له الأثر في انخفاض أعداد الوفيات.


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