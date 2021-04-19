وقال الرئيس النمساوى فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الوزير الجديد يتولى أهم حقيبة فى الحكومة فى ظل التحديات الراهنة بسبب أزمة وباء كورونا المُستجد.

وأشار إلى أنه يعرف الوزير الجديد عن قرب حيث كان طبيبا لعائلته.. موضحا أن الأطباء فى البلاد يتمتعون بأعلى مستوى من الثقة بين السكان.

بدوره، توجه وزير الصحة الجديد بالشكر للرئيس والحكومة على ثقتهما به. مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للسيطرة على أزمة كورونا وعلاج أثارها الاجتماعية.

وكان وزير الصحة السابق ردولف انشوبير قد طلب اعفاءه من منصبه لأسباب صحية بعد تعرضه لعدة أزمات متلاحقة بسبب الإرهاق فى العمل نتيجة أزمة الوباء.

