وزير الإنتاج الحربى وسفير الهند يبحثان تعزيز التعاون بمجالات التصنيع المختلفة

• الوزير "مرسي": يوجد تعاون مشترك وثيق بين الجانبين فى مختلف المجالات
• السفير الهندى بالقاهرة: هناك تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام
من جانبه أوضح السفير أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة أنه تم خلال اللقاء بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين فى مجال إنتاج البرمجيات ونظم المعلومات والإنتاج المشترك للجرارات الزراعية ووسائل النقل الخفيفة، مؤكدًا على وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام فى المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وأضاف السفير الهندى أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجارى بين مصر والهند خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية واعدة وموقع جغرافى متميز.
كما أشاد "جوبتيه" بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، معربًا عن تطلع عدد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربى فى إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة، خاصةً فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وفى ضوء عمليات التحديث الجارية فى مصر، مشيدًا بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر.
وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربى على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله الوزارة لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.
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