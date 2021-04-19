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وزيرة الصحة تبحث مع السفير الروسى بمصر سبل توفير لقاح كورونا "سبوتنك"

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:19 م
وزيرة الصحة تبحث مع السفير الروسى بمصر سبل توفير لقاح كورونا "سبوتنك" لقاح كورونا
كتب ـ وليد عبد السلام

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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، السفير الروسي لدى مصر "جيورجي بوريسينكو"  لبحث سبل التعاون لتوفير لقاح فيروس كورونا الروسي (سبوتنك V)، في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول بحث فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية احتياجات مصر من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدًا للتصدير للدول الأفريقية.

وأشار مجاهد إلى سعي وزارة الصحة والسكان لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة، لافتًا إلى أن اللقاح الروسي (سبوتنك V) حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية بعد أن تم تقديم أوراق التسجيل الخاصة به، مضيفًا أن اللقاح الروسي يُعطى على جرعتين بينهم 21 يومًا.

ومن جانبه، أكد السفير الروسي لدى مصر دعم بلاده الكامل للتعاون مع مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وروسيا، مؤكدًا سعيه لإسراع إنهاء إجراءات إرسال كميات من اللقاح الروسي إلي مصر.



 


الصحة

كورونا

اللقاح الروسى

سبوتنك

هيئة الدواء المصرية

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