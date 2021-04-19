اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرا خارجية وداخلية الجزائر يزوران ليبيا اليوم لبحث العلاقات الثنائية

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:00 م
وزيرا خارجية وداخلية الجزائر يزوران ليبيا اليوم لبحث العلاقات الثنائية وزير خارجية الجزائر صبرى بوقادوم
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقوم وزير الشؤون الخارجية الجزائرى، صبرى بوقدوم، اليوم بزيارة عمل إلى دولة ليبيا، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، ووفد رفيع المستوى.

 

وسيعقد الوزير الجزائرى بمعية الوفد المرافق له لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة، لتدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وكذا آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

 

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة.

 

 

 


ليبيا

اخبار ليبيا

اخبار الجزائر

وزير خارجيه الجزائر

وزير الداخليه الجزائرى

العلاقات الليبيه الجزائريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس النواب الليبى يعقد جلسة اليوم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2021

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:03 م

المجلس الرئاسى الليبى يبحث مستجدات فتح الطريق الساحلى

الأحد، 18 أبريل 2021 03:46 م

السلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا تؤكد التزامها بإجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل.. تيارات سياسية ليبية تستعد لخوض العملية الانتخابية.. والمجلس الرئاسى يشدد على ضرورة الدعم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

الأحد، 18 أبريل 2021 03:00 م

لأول مرة حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة تعقد اجتماعا فى بنغازى

الأحد، 18 أبريل 2021 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة