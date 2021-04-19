وذكر بيان لإدارة الهيئة الفيدرالية لتنفيذ العقوبات فى مقاطعة فلاديمير الروسية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن لجنة أطباء تابعة لها قررت نقل نافالنى إلى المستشفى المخصص للسجناء فى المقاطعة، مشيرا إلى أن المستشفى الواقع ضمن السجن الإصلاحى رقم 3 يتخصص فى المتابعة المستمرة لمثل هذا المريض.

وأوضح البيان أن الوضع الصحى لنافالنى يقدر حاليا بأنه مقبول، حيث يخضع للرقابة من قبل طبيب عام يوميا والعلاج بالفيتامينات.

كان القضاء الروسى قد قرر فى وقت سابق من العام الماضى سجن نافالنى بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة 3.5 عام الصادرة بحقه أواخر عام 2014 ، ولا يزال نافالنى فى السجن الواقع بمدينة بوكروف بمقاطعة فلاديمير منذ منتصف مارس الماضى.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت أمس الأحد، روسيا من مغبة تدهور صحة المعارض الروسى.