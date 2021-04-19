نائب محافظ سوهاج يجتمع باللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

سوهاج - محمود مقبول

عقد السيد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج ، اجتماعا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة والوقوف على أبرز ما قامت به خلال الفترة الماضية ، بحضور عمر ممدوح رئيس اللجنة، ومحمد السيد نائب رئيس اللجنة، ورؤساء مجموعات أعضاء اللجنة .

وأوضح " القاضى " أن الاجتماع ناقش نسبة إنجاز الكم المتراكم للوحدات المحلية، والدليل الموحد للخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى تفعيل خدمات الأون لاين لتسهيل الخدمات على المواطنين ، كما تناول الاجتماع توحيد الصلاحيات النموذجية فى كافة الوحدات المحلية .

وقال نائب المحافظ أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة مواعيد العمل لسيارات الحى المتنقل لتقديم خدمة ميسرة للمواطنين ، والعمل على تحديث ملف المراكز التكنولوجية بموقع المحافظة على شبكة الأنترنت، لافتا إلى حرص المحافظة على تحسين أداء المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء، وأهمية الاستفادة من الدورات التدريبية لرفع معدلات الأداء .