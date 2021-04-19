"ميكى رؤوف" شاب قبطى يسجل احتفالات المسلمين بشهر رمضان فى قنا.. صور

قنا _ صابر سعيد

ينتظر فى كل عام شهر رمضان لتصوير لحظات الاحتفال وتعليق الزينة فى الشوارع ولعب الأطفال بالفوانيس وتسجيل تلك اللحظات لتظل عالقة فى الذاكرة فى مشهد يدل على روح المحبة والترابط بين نسيج الوطن الواحد، ففى كل عام اعتاد ميكى رؤوف على تصوير زينة رمضان وكذلك تصوير سيشن للأطفال بجوار الفوانيس تعبيرًا عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان الكريم.

فمنذ أكثر من 3 سنوات دخل ميكى فى مجال التصوير لتطوير موهبته وحبه لذلك المجال، وخلال تجوله فى شوارع قنا شاهد زينة رمضان بألوانها المختلفة وكذلك الفوانيس والأنوار فقرر تسجيل تلك المظاهر فى كل عام بشهر رمضان، منتظرًا الشهر لتصوير مظاهر جديدة وكذلك تصوير جلسات الوحدة الوطنية وجلسات تنشيط السياحة.

قال ميكى رؤوف، مصور فوتوغرافى، إنه بدأ هوايته فى التصوير منذ أكثر من 3 سنوات وكذلك تسجيل لحظات الاحتفال بشهر رمضان لمشاركة المسلمين مظاهر ذلك الشهر عن طريق تصوير الزينة وسيشن الأطفال، لافتًا أن طريقة التصوير فى البداية كانت بالموبايل ثم استخدم الكاميرا.

وأوضح ميكى رؤوف، أن شهر رمضان من الأشهر المميزة التى تختلف عن أشهر العام وذلك لمظاهره المختلفة مثل تجمع العائلة على الإفطار والسحور وكذلك تعليق الزينة فى الشوارع والفوانيس، لافتًا أنه يجهز للتصوير عن طريق معرفة الأماكن التى تتواجد بها زينة بشكل ملفت للنظر وكذلك تصوير الأطفال أثناء اللعب بالفوانيس، وتصوير تلك المناظر ثم نشرها على صفحات السوشيال ميديا والتى تلقى ردود فعل إيجابية من المتابعين.

ولفت ميكى رؤوف، أنه رغم انتشار فيروس كورونا إلا أن زينة رمضان لم تخلو من الشوارع والفرحة على وجوه الأهالى، لافتًا أنه سيستمر فى تصوير الاحتفالات خلال شهر رمضان مع التطوير من نفسه فى مجال التصوير من خلال دعم وثقة الأشخاص، مضيفًا أن هناك أماكن تصلح للتصوير فى قنا مثل كورنيش النيل والمرسى.

وبين المصور، أن الوقت المستغرق لتصوير سيشن من نصف ساعة إلى ساعة وذلك بحسب الجلسة ومكانها، ولكن تصوير زينة رمضان فى الشوارع لا تستغرق دقائق وفى بعض الأحيان لا تحتاج كاميرا إلى تصويرها ويكفى الموبايل، مضيفًا أن ردود الفعل الإيجابية تساعده على استكمال التصوير وعرض الأفكار المختلفة وكذلك يقوم بتحويل ردود الفعل السلبية إلى دافع للتحدى وتطوير الذات فى مجال التصوير.

" أهلى ساعدونى فى شراء كاميرا" بهذه الكلمات تابع ميكى رؤوف حديثه عن أسرته الداعم له فى مجال التصوير والذين ساعدوه فى شراء كاميرا جديدة للتصوير والتطوير من موهبته وتحويلها إلى مجال للعمل.



الشاب ميكي رؤوف مصور الزينة



الشاب ميكي



المصور



تصوير الشاب ميكي



تصوير فانوس



تصويرا الشاب