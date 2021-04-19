اليوم السابع
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موريتانيا تطلق حملة لتلقيح أبناء المحافظات الداخلية ضد فيروس كورونا

الإثنين، 19 أبريل 2021 10:00 م
موريتانيا تطلق حملة لتلقيح أبناء المحافظات الداخلية ضد فيروس كورونا لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أطلقت وزارة الصحة الموريتانية، في جميع محافظات الجمهورية الداخلية الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مسؤولون في وزارة الصحة - في تصريح - "إن الحملة تستهدف في مرحلتها الحالية الأطقم الصحية والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ما فوق 40 سنة والأشخاص المسنين ما فوق 70 عاما".

وتأتي هذه الحملة بعدما شَرَعَت موريتانيا في عملية تلقيح في العاصمة نواكشوط مطلع الشهر الجاري، حيث استفاد منها الآلاف، من بينهم الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت موريتانيا قد تسلمت يوم /الأربعاء/ الماضي الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار مبادرة "كوفاكس"، التي أنشأتها الأمم المتحدة لضمان الوصول العادل للقاح للدول النامية، وتشمل 69 ألفا و600 جرعة لقاح بهدف منح موريتانيا الكمية الكافية لتلقيح نسبة 20% من السكان.. وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 18129 مصابا، تعافى منهم 17484 شخصاً، وتوفي 453 شخصا منذ بداية انتشار الوباء.

 


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كورونا

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