موجز اقتصاد اليوم الإثنين 19-4- 2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 19-4- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان وزارة المالية تطورات تحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، خلال افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الهامة الأخرى وهي كالتالي:

المالية: توفير حزمة من الخدمات التأمينية.. للمنظومات الحكومية المميكنة

أكد محمد معيط ، وزير المالية، أنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

التجارة: ترقيات فى التمثيل التجارى تشمل 11وزيرا مفوضا و2 سكرتير أول تجارى

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد صدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى والتى شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين فى وظيفة وزير مفوض تجارى وهم كل من الدكتورة منى وهبة وتامر كريم وخالد النمر ونسرين وحيش والدكتور محمد عبد الجواد ومصطفى شيخون وعلاء البيلي وعصام بريقع ومها زكريا وعلي باشا وايمان حسين.

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ينتخب الموريتانى محمدى أحمد أمينا عاما جديدا

عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته الاستثنائية الثانية عشر، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للدورة، وبحضور السفير محمد الربيع الأمين العام الحالي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس وممثلي وزارة التعاون الدولي ومندوبي جمهورية مصر العربية في جامعة الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم تسجل أعلى مستوى فى شهرين وعيار 21 بـ775 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا في السوق المصري بقيمة جنيهين وقت صياغة هذا التقرير، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 775 جنيها للجرام، وهو السعر الأعلي للذهب في أكثر من شهرين.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 5.52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.770 مليار جنيه.

التخطيط: 1.25 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات المستهدفة للعام المالي القادم

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/21، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام ذاته.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2021/2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

11 مليار م3 إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام 2019/2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2019/2020 وكان من أهم مؤشراتها مياه الشرب النقية بلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 11 مليار م3 عام 2019/2020.