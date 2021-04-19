موجز أخبار مصر.. هيئة الدواء تعلن تسجيل 16 مستحضراً ضمن بروتوكولات علاج كورونا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، وهيئة الدواء تعلن تسجيل 16 مستحضراً ضمن بروتوكولات علاج كورونا وأجواء حارة بأغلب الأنحاء وفرص أمطار.

الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

الحكومة تنفى إلزام طلاب المنازل بالثانوية العامة بإجراء الاختبارات التجريبية

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" فى الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة

هيئة الدواء تعلن تسجيل 16 مستحضراً ضمن بروتوكولات علاج كورونا





أشارت الدكتور ة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن إجراءات التسجيل الاستثنائية المتخذة من قبل الهيئة والخاصة بمستحضر الريمديسفير ساهمت في خفض تكلفة الإنتاج إلى نسبة تصل إلى 10% فقط من التكلفة الأصلية للمنتج بسعره العالمي والتي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه للجرعة الواحدة، وبالنسبة لمستحضر فافيبرافير فقد تم خفض النسبة المئوية لتصل إلى 20% فقط من التكلفة الإجمالية الأصلية للمنتج بسعره العالمي، والتي كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه. أعلن الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية ، أن الهيئة استطاعت خلال العام الماضي تسجيل 16 مستحضرا من المستحضرات الدوائية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، وذلك وفقا لآليه التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات التي أقرتها في أبريل 2020، وتضمنت المستحضرات المواد الفعالة الآتية: "4 مستحضرات تتضمن مادة الأزيثرومايسين، ومستحضر لمادة الإيفرميكتن، و3 مستحضرات تحتوي على مادة الريمديسفير، بالإضافة إلى 8 مستحضرات تحتوي على مادة الفافيبرافير".أشارت الدكتور ة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن إجراءات التسجيل الاستثنائية المتخذة من قبل الهيئة والخاصة بمستحضر الريمديسفير ساهمت في خفض تكلفة الإنتاج إلى نسبة تصل إلى 10% فقط من التكلفة الأصلية للمنتج بسعره العالمي والتي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه للجرعة الواحدة، وبالنسبة لمستحضر فافيبرافير فقد تم خفض النسبة المئوية لتصل إلى 20% فقط من التكلفة الإجمالية الأصلية للمنتج بسعره العالمي، والتي كانت تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه.

أجواء حارة بأغلب الأنحاء وفرص أمطار.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء ثامن أيام شهر رمضان المعظم، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.

الإسكان الاجتماعى: قبول 45 ألف تظلم وإدراجهم على السيستم فى الإعلان الـ14

كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، أن إجمالى عدد التظلمات التى تم قبولها بلغ نحو 45 ألف طلب، من إجمالى الطلبات التى تقدم بها راغبو الحجز فى الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن إجمالى من سجل طلبات تظلم على الموقع الرسمى للصندوق بلغ نحو 65 ألف طلب. وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الفرز والفحص المبدئى للدفعة الأولى من المُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق، أسفرت عن عدم مطابقة نحو 89 ألف طلب للشروط بشكل مبدئى.

طلاب الثانوية يستكملون غدا الامتحان التجريبى لقياس الشبكات وخطوط الفايبر

يستكمل غدا الثلاثاء طلاب الثانوية العامة الامتحان التجريبى التقنى، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم عن سيناريو امتحان اليوم الثانى من الاختبار التجريبى لشهر أبريل لطلاب الثانوية العامة، الموافق 20 من الشهر الجارى، قائلة: سيتم تنفيذ نفس السيناريو الخاص باليوم الأول مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية باستخدام الشبكات الداخلية Wifi"، الخاص بالمدرسة الحكومية والخاصة، وفى اليوم الثالث من الامتحان التجريبى الذى يعقد يوم 22 أبريل الجارى يتم تنفيذ نفس السيناريو مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية " cloud"، باستخدام شرائح البيانات لجميع الطلاب.

التخطيط: 1.25 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات المستهدفة للعام المالي القادم

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/21، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام ذاته. وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2021/2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلي الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلي جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

أسعار الذهب اليوم تسجل أعلى مستوى فى شهرين وعيار 21 بـ775 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا في السوق المصري بقيمة جنيهين وقت صياغة هذا التقرير، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 775 جنيها للجرام، وهو السعر الأعلي للذهب في أكثر من شهرين.

نجوم الأهلى يكشفون سر الفوز المثير على الزمالك فى القمة 121 بالدورى.. موسيماني يتحدث عن رغبة حمراء نجحت فى إسقاط الأبيض رغم الغيابات.. على لطفي يشيد بدعم الجماهير.. وشريف: شخصية الأحمر دائماً فى المواعيد الكبرى

عمّت الفرحة أرجاء النادي الأهلي وبين جماهيره في كل مكان عقب الفوز الثمين الذي حققه المارد الأحمر على الزمالك بهدفين لهدف أمس، الأحد، في القمة رقم 121 ببطولة الدوري الممتاز. وجاءت الفرحة الكبرى لجماهير الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه لأن الظروف كانت صعبة للغاية، حيث خسر الأهلي جهود لاعبين كثيرين للإصابة فالفريق خاض مباراة الزمالك دون ستة لاعبين أساسيين تقريباً، وهم على معلول وحمدي فتحي وجونيور أجاي وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد الشناوي ومع ذلك تفوق وفاز على الزمالك "كامل العدد".

وزارة الصحة: مستعدون لزيادة إصابات كورونا وعلى المواطنين الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية.. و"علمية كورونا": لم نرصد أى مخاطر للقاحات.. ونحرص على استمرار تدفق الخدمات العلاجية مع تقديم خدمات كوفيد 19

أكدت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فى وزارة الصحة والسكان أن وضع إصابات فيروس كورونا لايزال مطمئن وأنه لم يحدث ارتفاع كبير فى الإصابات ولازالت الزيادة طفيفة، مؤكدة أن مصر لازالت فى بداية الموجة الثالثة وهناك إجراءات للدفع بخفض الإصابات مع تقديم الدعم الكامل للمحافظات التى ارتفعت بها نسب الإصابات مؤخرا.