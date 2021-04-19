مواعيد القطارات الروسية الجديدة العاملة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى

كتب رضا حبيشى

ننشر قائمة بأرقام ومواعيد كافة القطارات الروسية التى دفعت بها هيئة السكة الحديد على خطوطها الرئيسية المختلفة تباعا خلال الفترة الماضية، والواردة ضمن صفقة القطارات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية البالغة 1300 عربة عادية ومكيفة، والتي وصل منها حتى الآن 227 عربة عادية (ذات تهوية ديناميكية)، حيث تشمل 22 قطارا تقوم برحلات يومية على خطوط القاهرة ـ أسوان والعكس والقاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ الإسماعيلية والعكس والقاهرة ـ المنصورة والعكس خلال التقرير التالى:

1ـ قطار رقم 1013 روسى (أسوان /القاهرة) يقوم من أسوان 1.50 مساء ويصل القاهرة 3.55 صباح اليوم التالى.

2ـ قطار رقم 187 روسي (السد العالي / القاهرة) يقوم من السد العالى 5.30 مساء ومن أسوان 6.30 مساء ويصل القاهرة 10.45 صباح اليوم التالى.

3ـ قطار رقم 1009 روسى (أسوان / الإسكندرية) يقوم من أسوان 7.20 مساء ويصل القاهرة 8.05 صباح اليوم التالى ثم يقوم من القاهرة 8.25 صباحا واصلا الإسكندرية 11.25 صباحا.

4ـ قطار رقم 1011 روسي (أسوان / القاهرة) يقوم من أسوان 11.20 مساء ويصل القاهرة 1.15 مساء اليوم التالى.

5ـ قطار رقم 1004 روسى (القاهرة / أسوان) يقوم من القاهرة 9.30 صباحا ويصل أسوان 11.10 مساء اليوم التالى.

6ـ قطار رقم 188 روسي (القاهرة / السد العالي) يقوم من القاهرة 6.00 مساء ويصل أسوان 10.50 صباح اليوم التالى والسد العالي 11.20 صباحا.

7ـ قطار رقم 1012 روسي (القاهرة / أسوان) يقوم من القاهرة 8.20 مساء ويصل أسوان 11.20 صباح اليوم التالى.

8ـ قطار رقم 1008 روسي (الإسكندرية / أسوان) يقوم من الإسكندرية 7.40 مساء ويصل القاهرة 10.50 مساء ثم يقوم من القاهرة 11.15 مساء واصلا إلى أسوان 12.30 مساء اليوم التالى.

9ـ قطار رقم 1010 روسي ( القاهرة / أسوان) يقوم من القاهرة 12.05 صباحا ويصل أسوان 2.30 مساء اليوم التالى.

10ـ قطار رقم 159 روسي (الأقصر / القاهرة) يقوم من الأقصر 6.00 صباحا ويصل القاهرة 6.35 مساء.

11ـ قطار رقم 160 روسي ( القاهرة /الأقصر) يقوم من القاهرة 12.15 مساء ويصل الأقصر 12.30 صباحا.

12ـ قطار رقم 1007 روسي (سوهاج / القاهرة) يقوم من سوهاج 5.00 مساء ويصل القاهرة 11.55 مساء نفس اليوم.

13ـ قطار رقم 1006 روسي (القاهرة / سوهاج) يقوم من القاهرة 6.00 صباحا ويصل سوهاج 1.30 مساء نفس اليوم.

14 ـ قطار رقم 165 روسي (أسيوط / القاهرة) يقوم من أسيوط 6.00 صباحا ويصل القاهرة 1.55 مساء .

15 ـ قطار رقم 972 روسي (القاهرة / أسيوط) يقوم من القاهرة 4.20 مساء ويصل أسيوط 11.35 مساء.

16ـ قطار رقم 1131 روسي (القاهرة /الإسكندرية) يقوم من القاهرة 5.50 صباحا ويصل الإسكندرية 8.45 صباحا.

17ـ قطار رقم 1130 روسي (الإسكندرية / القاهرة) يقوم من الإسكندرية 3.00 مساء ويصل القاهرة 6.05 مساء .

18ـ قطار رقم 1141 روسي (القاهرة / الإسماعيلية) يقوم من قيام القاهرة 1.05 مساء ويصل الإسماعيلية 4.00 مساء.

19ـ قطار رقم 1140 (الإسماعيلية / القاهرة) يقوم من الإسماعيلية 5.30 مساء ويصل القاهرة 8.40 مساء.

20ـ قطار رقم 1151 (القاهرة / المنصورة) يقوم من قيام القاهرة 7.15 صباحا ويصل المنصورة 9.40 صباحا.

21ـ قطار رقم 1150 (المنصورة / القاهرة) يقوم من المنصورة 1.20 مساء ويصل القاهرة 4.00 مساء.

22ـ قطار رقم 1005 روسي (أسوان / القاهرة) يقوم من أسوان 11.3 صباحا ويصل القاهرة 12.50 صباح اليوم التالى.