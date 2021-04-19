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مصادر بالبترول: تصدير شحنة الغاز المسال الثامنة من دمياط متجهة لبنجلاديش خلال يومين

الإثنين، 19 أبريل 2021 06:00 ص
مصادر بالبترول: تصدير شحنة الغاز المسال الثامنة من دمياط متجهة لبنجلاديش خلال يومين الغاز
كتبت – مروة الغول

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كشفت مصادرمسئولة بقطاع البترول، أنه سيتم تصدير شحنة غاز مسال "الشحنة الثامنة "من مصنع دمياط للإسالة خلال يومين متجهة إلى بنجلاديش.
 
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن حجم الشحنة  يبلغ حوالي 152  ألف متر مكعب غاز مسال .
 
ويساهم مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.
 
 
وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.
 

 


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دمياط للإسالة

اليوم السابع بلس

البترول

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