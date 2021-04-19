محافظ أسوان: آلية محددة لدخول وخروج حالات كورونا والتشديد على حسن التعامل

أسوان – عبد الله صلاح

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى اجتماعه مع مديرى مستشفيات الاشتباه والعزل الطبى لمصابى فيروس كورونا على ضرورة حسن المعاملة وتقديم الخدمة العلاجية بشكل فورى لأى حالات يتم تحويلها ، مع تطبيق آلية محددة لدخول وخروج الحالات التى تستدعى ذلك مع حصولها على البروتوكول العلاجى والعناية المطلوبة.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه سيتم محاسبة أى طبيب لا يلتزم بهذه الآلية وهو الذى يتطلب توعية الأطباء وأطقم التمريض بها داخل جميع المستشفيات بإعتبار ذلك واجب إنسانى فى المقام الأول ، مشيراً إلى أهمية تحويل الحالة من العزل المنزلى إلى المستشفى قبل تدهورها وذلك لإفساح المجال أمام علاجها مبكراً وهو الذى يحتاج إلى متابعة دقيقة لحالات العزل المنزلى من مديرية الصحة ، وأيضاً إحكام السيطرة وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء داخل المستشفيات ، بالإضافة إلى زيادة مستوى وعى المواطنين والأسر بكيفية التعامل مع هذه الحالات.

وعقب استماع المحافظ لتقرير مفصل من كل مدير مستشفى عن الوضع الحالى وإنخفاض منحنى الإصابات بفيروس كورونا كلف اللواء أشرف عطية وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفى بإعداد تقرير طبى شامل عن كل حالة وفاة تعرضت للإصابة بالفيرس متضمن مراحل تلقى العلاج سواء داخل المستشفى أو خارجها ، موجهاً أيضاً بإعداد تقرير متكامل لرفعه إلى المستوى الأعلى عن النواقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات وخاصة أجهزة الأشعة المقطعية والأورام ، بجانب دعم مستشفيات الإشتباه والعزل الطبى بخزانات أخرى للأكسجين المسال حتى يتسنى لها حجز الحالات المصابة بكورونا بأقسام العناية المركزة من أجل تقديم أعلى خدمة علاجية وتخفيف الضغط عن مستشفى العام التخصصى بالصداقة الجديدة.

وأشار أشرف عطية إلى أن التقرير يجب أن يشمل إستعراض معدلات تنفيذ مشروعات التطوير الجارية فى بعض المستشفيات والتى ما بين 5 % إلى 88 % تتضمن حميات ورمد أسوان ، بجانب دراو ونصر النوبة وكوم أمبو والسباعية المركزى ، علاوة على مستشفى إدفو العام وهو الذى يؤثر بشكل مباشر على مستوى أداء الخدمة الطبية للمواطن الأسوانى فى ظل التحديات التى نواجهها من جائحة كورونا .