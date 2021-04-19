اليوم السابع
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محافظة القاهرة ترصف شوارع 3 مناطق بأحياء الشرابية وروض الفرج وشبرا

الإثنين، 19 أبريل 2021 08:00 ص
محافظة القاهرة ترصف شوارع 3 مناطق بأحياء الشرابية وروض الفرج وشبرا رصف الشوارع الفرعية بأحياء القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه فى ضوء تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشارع والاهتمام بالطرق استكمل حى الشرابية تركيب بلاط الانتر لوك بمتفرعات شارع محمود خلاف بعزبة بلال ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، كما تم وضع طبقة من الرمال بالأرصفة قبل تركيب البلاط بمربع مساكن المظلوم خلف مسجد صهيب، تحت إشراف العميد المهندس هانى رضا بدوى رئيس الحى.

 

كما يتم رصف حى حدائق القبة برئاسة اللواء وليد عبد الحميد برصف شارع مكة، وذلك بعد رفع بالوعات الصرف وتجريد الشارع، ونفذ حى الأميرية أعمال تطوير ورصف وتركيب بلاط سداسى بشوارع الحى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

 

وفى حى شبرا أشرف محمد عبد الوهاب رئيس حى شبرا والمهندس محمد عبد النعيم سكرتير حى شبرا على أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع حى شبرا ورفع الرتش بشارع أحمد حلمى بشبرا، كما تم شن حملة مكبرة على نطاق حى شبرا لرفع الإشغالات من نهر الطريق وإعاقة حركة مرور المارة من المواطنين.

 

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن هناك حملات على مدار الساعة خاصة فى الفترات المسائية لرفع الاشغالات ورصد المخالفات بالأحياء وتطبيق مواعيد الغلق للمحال بالإضافة إلى التأكد من عدم استخدام الشيشة فى الكافيهات.

 
رصف الشوارع الفرعية بأحياء القاهرة (1)
رصف الشوارع الفرعية بأحياء القاهرة 

رصف الشوارع الفرعية بأحياء القاهرة (2)
رصف الشوارع الفرعية بأحياء القاهرة 

رصف الشوارع الفرعية بأحياء القاهرة (3)
رصف الشوارع الفرعية بأحياء القاهرة 

 


القاهرة

رصف الطرق

الطرق

رصف الشوارع

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