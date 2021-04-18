اليوم السابع
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محافظة القاهرة توزع سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالزيتون

الأحد، 18 أبريل 2021 03:51 م
محافظة القاهرة توزع سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالزيتون توزيع سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الزيتون
كتب ـ سيد الخلفاوى

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وزعت محافظة القاهرة كميات من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث أشرف الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والمهندس هشام السعدى، رئيس حى الزيتون على توزيع شنط المواد الغذائية على الاسر الاولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهل هذه الأسر بمشاركة وحضور مديرية التضامن وإدارة التضامن بالزيتون والجمعيات والمؤسسات الأهلية بالزيتون.
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وزع كراتين المواد التموينية التى تحوى السلع الاساسية على عدد من الأسر بمنطقة الدرب الأحمر ثم زار عددا من الوحدات السكنية بمشروع روضة السيدة زينب وقام بتوزيع المواد التموينية على الأسر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأشاد محافظ القاهرة بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين، مؤكدا أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم المادى والمعنوى لكافة الجمعيات الأهلية الجادة.  
 
ومنطقة الدرب الأحمر من المناطق التى سيتم تطويرها ضمن مشروع الدولة لاستعادة منطقة القاهرة التاريخية لرونقها القديم، وروضة السيدة هى أحد المناطق التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات من أجل توفير حياة كريمة لقاطنيها.
 
 
توزيع سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعايةفى الزيتون (2)
توزيع سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعايةفى الزيتون 

توزيع سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعايةفى الزيتون
توزيع سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعايةفى الزيتون

 


محافظة القاهرة

سلع غذائية

الأسر الأولى بالرعاية

الزيتون

الجمعيات الاهلية

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