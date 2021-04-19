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مجلس النواب الليبى يعقد جلسة اليوم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2021

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:03 م
مجلس النواب الليبى يعقد جلسة اليوم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2021 البرلمان الليبى
كتب أحمد جمعة

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يعقد مجلس النواب الليبى، اليوم الإثنين، جلسة رسمية بمقره في مدينة طبرق شرق البلاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021.

 

كانت رئاسة مجلس النواب الليبى قد دعت في وقت سابق لجنة التخطيط والمالية والموازنة بالمجلس إلى تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة.

 

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بالقرار الأممي الداعي إلى نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا .


وقال الدبيبة - في بيان أمس السبت، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية - إن حكومة الوحدة ملتزمة بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها، داعيا مجلس الأمن إلى دعم حكومته في عملية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.

 

وأكد رئيس الحكومة الليبية على الالتزام بتوفير كل الظروف من أجل إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها وتوفير كل الظروف لنجاحها.


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